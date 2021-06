Foggia | Sparatoria tra 5 persone, forse un litigio

Giallo a Foggia tra via Libera e via Sant’Alfonso de Liguori dove sarebbero stati sparati alcuni

colpi di pistola. Sul posto i carabinieri hanno trovato un bossolo di pistola e due mazze da baseball. Non si esclude che ci sia stato un litigio tra alcune persone. Stando ad indiscrezioni pare che dopo la sparatoria dal luogo siano fuggite due automobili di colore nero. Non di esclude che si siano affrontate almeno 5 persone. Una delle automobili in sosta

nella zona e’ stata colpita da un proiettile.