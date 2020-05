Foggia, sparatoria in via Occidentale: feriti due fratelli

Condividi

Si torna a sparare a Foggia e in pieno centro. È successo poco prima delle 20 in via Occidentale 28, nei pressi di piazza Villani, davanti ad un abitazione a piano terra. Due fratelli sarebbero stati feriti a colpi di pistola, trasportati al policlinico Riuniti non sarebbero però in pericolo di vita. A sparare - stando alla prima ricostruzione - un uomo anziano, subito rintracciato dagli agenti della Polizia e portato in questura. Almeno 5 i colpi esplosi, che avrebbero raggiunto colpito i due fratelli, uno al volto, l'altro a un fianco. Dalle prime ipotesi circa il motivo che ha scatenato la sparatoria si apprende come prima del misfatto i due fratelli avessero avuto un diverbio con l'uomo. Sul posto oltre al 118 la Polizia di stato per i rilievi del caso.