Foggia, sparatoria a rione candelaro: gambizzato 50enne

È giallo sulla sparatoria avvenuta intorno alle 18 in zona Candelaro a Foggia. Giuseppe De Tinno, 50enne con piccoli precedenti per droga e reati contro il patrimonio, è stato ferito a colpi di pistola davanti al portone di casa sua in via Mendolicchio 20. Almeno cinque i proiettili sparati verso l'uomo, che non sarebbe inserito in contesti mafiosi, ferito non gravemente ad una gamba. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi che lo hanno portato in ospedale per le cure del caso. Sul posto gli agenti della polizia che stanno ricostruendo l'accaduto (forse partito da un litigio).

Attilio Scarano