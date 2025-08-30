Foggia-Sorrento 1-0: l’analisi post match di Petermann e Morelli

Con Delio Rossi rimasto in silenzio, ad analizzare la vittoria del Foggia sul Sorrento ci hanno pensato Davide Petermann e Giuseppe Morelli, il match winner. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Dante Sebastio See author's posts Continue Reading Previous Serie C/C, Foggia-Sorrento 1-0: gli highlightsNext Atalanta U23 – Casarano, le pagelle: fase difensiva disastrosa potrebbe interessarti anche Atalanta U23 – Casarano, le pagelle: fase difensiva disastrosa 31 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Serie C/C, Foggia-Sorrento 1-0: gli highlights 31 Agosto 2025 Dante Sebastio Serie C/C, Potenza-Cerignola 0-0: gli highlights 31 Agosto 2025 Francesco Cutro Potenza-Cerignola 0-0: Maiuri e De Giorgio nel dopo gara 31 Agosto 2025 Francesco Cutro Il Foggia supera il Sorrento 1-0 con un gol di Morelli 30 Agosto 2025 Massimo Todaro Potenza e Cerignola termina a reti inviolate: cronaca e tabellino 30 Agosto 2025 Francesco Cutro
potrebbe interessarti anche
Atalanta U23 – Casarano, le pagelle: fase difensiva disastrosa
Serie C/C, Foggia-Sorrento 1-0: gli highlights
Serie C/C, Potenza-Cerignola 0-0: gli highlights
Potenza-Cerignola 0-0: Maiuri e De Giorgio nel dopo gara
Il Foggia supera il Sorrento 1-0 con un gol di Morelli
Potenza e Cerignola termina a reti inviolate: cronaca e tabellino