Foggia, sommossa al carcere: un gruppo di detenuti è evaso

Rivolta al carcere di Foggia, una decina di carcerati sono evasi (di cui sette già presi dalle forze dell'ordine), anche se non è chiaro il numero preciso. Alcuni agenti della penitenziaria sarebbero rimasti feriti per contenere la rivolta (contro la sospensione dei colloqui con i famigliari a causa del coronavirus), poi qualcuno ha approfittato per evadere: immediata la caccia agli uomini da parte di polizia e carabinieri che hanno battuto a tappeto la zona attorno al carcere (coadiuvati da un elicottero). Protesta ancora in corso con i detenuti che sono saliti sul tetto distruggendo vetri, hanno appiccato un piccolo rogo all'interno della struttura e hanno raggiunto il perimetro esterno del carcere.