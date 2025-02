Foggia, Silvestro: “Taranto non merita questa situazione”

Tra le firme del successo del Foggia contro il Taranto figura il terzino Alessandro Silvestro. Il calciatore dei rossoneri ha parlato così ai microfoni di Antenna Sud nel post gara: “Sono contento per aver contribuito alla vittoria. Siamo riusciti a portare a casa i tre punti e siamo contenti. Il Taranto non merita questa situazione ma rivolgo un grande in bocca al lupo ai ragazzi per il futuro e gli faccio i complimenti per l’impegno”.

