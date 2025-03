Foggia, Silvestro: “Continuiamo a credere nei playoff”

La sua rete non è bastata al Foggia per ottenere un risultato positivo nel derby contro l’Audace Cerignola. Ai microfoni di Antenna Sud, Alessandro Silvestro, difensore dei rossoneri e autore del secondo gol dei foggiani, ha analizzato così la sconfitta del ‘Monterisi’: “Il mio gol è stato di ‘rapina’, ho sperato che il portiere respingesse il tiro del mio compagno. La rete ha riaperto la partita ma purtroppo non siamo riusciti a pareggiarla. Dispiace perché avrei voluto regalare una gioia ai tifosi. È stata una bella partita, con varie occasioni da una parte e dall’altra. Abbiamo il difetto di prendere gol sui calci piazzati, dobbiamo lavorarci ma lo diciamo da tanto tempo. Dobbiamo ragionare partita dopo partita, ora affronteremo la Cavese e dobbiamo concentrarci sul match. Finché la matematica lo consentirà, continueremo a credere nei playoff fino alla fine”.

