Foggia, sicurezza stradale: prefetto Grieco convoca l’Osservatorio provinciale

Come annunciato nella riunione sulla sicurezza stradale dello scorso 30 gennaio al Palazzo del Governo, Paolo Giovanni Grieco, prefetto di Foggia, ha convocato per le 10.00 di venerdì 21 febbraio l’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali. L’obiettivo è un’analisi approfondita del fenomeno dell’incidentalità nella provincia.

Alla riunione parteciperanno i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i Comandanti delle polizie locali di Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo e Lucera, oltre a rappresentanti di Polizia Stradale, Provincia, Anas, Aspi, Asset Puglia e dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

L’Osservatorio analizzerà i dati sugli incidenti per individuare le aree più critiche della rete viaria e comprendere le cause più frequenti, con l’obiettivo di intensificare i controlli e adottare misure correttive per migliorare la sicurezza. Inoltre, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, verranno organizzati eventi formativi nelle scuole per sensibilizzare i giovani sulla guida responsabile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts