Foggia, si sblocca finalmente il PUG?

Approvate le linee di indirizzo del Piano Urbanistico Generale

“Episcopo e Galasso: un passo decisivo per il futuro della città”

Foggia – La Giunta Comunale ha approvato nella seduta di ieri, 16 luglio, le linee di indirizzo del Piano Urbanistico Generale (PUG), uno strumento fondamentale per la pianificazione e lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, il cui procedimento – avviato da circa venti anni senza mai concludersi – costituisce un obiettivo strategico del Programma di Mandato 2023-2028dell’Amministrazione Episcopo.

Le linee di indirizzo rappresentano il primo passo concreto verso la redazione del nuovo PUG, riprendendo un procedimento amministrativo fermo da oltre 5 anni, che andrà a sostituire i precedenti strumenti urbanistici ormai obsoleti con una visione unitaria e integrata del territorio, ponendo le basi per una città più vivibile, resiliente e inclusiva. Il documento è stato elaborato nel pieno rispetto delle LR 20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio” e LR 34/2023 di aggiornamento, che impongono l’attuazione della definizione di tempi, modalità e contenuti procedimentali e strategici.

Le linee di indirizzo approvate giungono al termine di un iter procedimentale approfondito e completo, che riprende le attività svolte negli anni precedenti, attualizzandole al sopravvenuto quadro normativo e di esigenze.

“Con l’approvazione delle linee di indirizzo” dichiara la sindacaMaria Aida Episcopo “compiamo una scelta cruciale per lanostra comunità e tracciamo un orizzonte strategico per il futuro della nostra città, fondato su principi di sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana, tutela del paesaggio e valorizzazione delle identità locali. Il nuovo PUG sarà uno strumento moderno, capace di rispondere alle sfide del cambiamento climatico, della transizione ecologica e delle nuove esigenze sociali ed economiche. Sarà un lavoro complesso che affronteremo con grande responsabilità e trasparenza, coinvolgendo la città in ogni fase del processo. Ringrazio tutte le forze politiche e i Consiglieri che concorrono al governo della città. Il loro contributo, puntuale, prezioso e attento, anche nell’ambito della Commissione Ambiente e Territorio, ci ha permesso di traguardare il risultato conseguito con questa delibera di Giunta, che riteniamo essere un passo decisivo per il futuro della città”.

“Vogliamo una città più inclusiva, verde e accessibile, che sappia affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche con strumenti moderni e partecipativi” spiega l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Galasso. “Il nuovo PUG farà tesoro del lavoro svolto in questi vent’anni dal progettista prof. Karrer ascoltando i cittadini, le imprese, le associazioni e tutti i portatori di interesse, senza rinunciare agli indispensabili adeguamenti che i mutati quadri normativi ed esigenziali impongono, anche in considerazione delle importanti opportunità di finanziamento colte dalla città di Foggia negli ultimi anni. La rigenerazione del patrimonio esistente, la limitazione del consumo di suolo e la valorizzazione delle identità locali delle borgate e degli insediamenti abitativi extraurbani, saranno oggetto di attenzioni che solo una programmazione urbanistica generale può assicurare nell’ambito di una visione globale e sistemica dell’intero territorio comunale. Ringrazio l’ing. Daniele Tullio Mendolicchio, e con lui l’intera tecnostruttura comunale, senza il cui straordinario e infaticabile impegno, ancor più rilevante considerate le ben note carenze di personale soprattutto tecnico, non avremmo conseguito la ripartenza di questo importante procedimento. A loro va il mio grazie, personale e sincero, con l’augurio di raggiungere, insieme e presto, l’approvazione del PUG, risultato storico per la città di Foggia”.

Le linee di indirizzo approvate, delineano gli obiettivi principali del nuovo PUG, tra cui:

– promuovere una città compatta e accessibile ;

– favorire il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;

– tutelare le risorse naturali e ambientali;

– incentivare la mobilità sostenibile e i servizi di prossimità;

– rafforzare la coesione sociale e l’equilibrio tra le diverse aree del territorio ;

– s ostenibilità , riduzione del consumo di suolo e infrastrutture verdi;

– r igenerazione urbana e qualità dell’abitare , con particolare attenzione al quartiere Ferrovia e all’area Stazione, al Villaggio Artigiani, ai Rione Martucci e Diaz, ai Q uartieri Settecenteschi, alla zona del Salice, e altri ;

– r iorganizzazione delle aree produttive e sviluppo economico .

Il cronoprogramma procedurale, debitamente aggiornato in progress in base all’avanzamento del procedimento, redatto secondo gli indirizzi dell’art. 11 della LR 20/2001 e LR 34/2023, a partire dalla stima temporale ipotizzata con l’atto deliberativoapprovato ieri, prevede i seguenti 10 step:

1) Delibera GC linee di indirizzo ;

2) Pubblicizzazione delibera GC, aggiornamento percorso partecipativo e VAS di cui alla LR 44/2012 [art. 21, c. 1, lett. b) LR 34/2023 ex art. 11, c. 1, LR 20/2001], tempo stimato 6-8 mesi;

3) Redazione PUG e delibera GC proposta di adozione PUG [art. 21, c. 1, lett. d) LR 34/2023 ex art. 11, c. 4, LR 20/2001], tempo stimato 6-8 mesi;

4) Delibera CC di adozione PUG [art. 21, c. 1, lett. d) LR 34/2023 ex art. 11, c. 4, LR 20/2001], tempo stimato 1 mese;

5) Deposito PUG e pubblicazione avviso di deposito [art. 21, c. 1, lett. d) LR 34/2023 ex art. 11, c. 4, LR 20/2001], tempo stimato 1 mese;

6) Periodo di presentazione osservazioni [art. 21, c. 1, lett. e) LR 34/2023 ex art. 11, c. 5, LR 20/2001], tempo stimato 1 mese;

7) Acquisizione pareri enti preposti alla tutela dei vincoli – tempo stimato 12 mesi (da data adozione);

8) Delibera di CC di determinazione sulle osservazioni e adozione PUG adeguato alle osservazioni accolte [art. 11, c. 6, LR 20/2001], tempo stimato 2 mesi (da data deposito);

9) Invio Regione/Provincia per controllo compatibilità del PUG con DRAG e PTCP [art. 21, c. 1, lett. f) e g) LR 34/2023 ex art. 11, c. 9 e 10, LR 20/2001] e delibera CC di approvazione PUG, tempo stimato 6-9 mesi (compresa eventuale Conferenza di Servizi);

10) Pubblicazione BURP e avvisi di formazione PUG [art. 11, c. 13 e 14, LR 20/2001], tempo stimato 1 – 2 mesi (da data approvazione) .

