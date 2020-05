Foggia, si ribalta tir sulla ss16: morto un 56enne di San Severo

Condividi

Un tir che trasportava ferro si è ribaltato questa mattina sulla ss16 (altezza svincolo per Rignano): morto il passeggero, un 56enne di San Severo, ferito il conducente ('57 di San Severo) trasportato al Policlinico Riuniti. Il mezzo pesante (che ha tagliato in due la strada bloccando il traffico) era partito da poco da San Severo e stava andando a Foggia a scaricare la merce quando, per cause ancora da accertare, si è ribaltato. Sul posto la polizia stradale di San Severo, vigili del fuoco di Foggia e San Severo.