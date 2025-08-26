26 Agosto 2025

Davide Petermann, ex centrocampista del Foggia

Foggia, si pensa al ritorno di Petermann

Lorenzo Ruggieri 26 Agosto 2025
Ritorno di fiamma del Foggia per Davide Petermann. Il club rossonero, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, starebbe pensando di riportare il centrocampista in Puglia. Attualmente di proprietà del Latina, Petermann ha collezionato 30 presenze e 2 reti con i nerazzurri nello scorso campionato. Con la maglia del Foggia, inoltre, ha accumulato 35 presenze e 13 reti tra il 2021 e il 2023.

