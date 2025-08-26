Foggia, si pensa al ritorno di Petermann

Ritorno di fiamma del Foggia per Davide Petermann. Il club rossonero, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, starebbe pensando di riportare il centrocampista in Puglia. Attualmente di proprietà del Latina, Petermann ha collezionato 30 presenze e 2 reti con i nerazzurri nello scorso campionato. Con la maglia del Foggia, inoltre, ha accumulato 35 presenze e 13 reti tra il 2021 e il 2023.
