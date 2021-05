Foggia, si chiude l’era Landella. Scadono oggi i termini per il ritiro delle dimissioni del primo cittadino. In mattinata, Consiglio deserto. A metà settimana l’interrogatorio per il Sindaco uscente, sulla vicenda che lo vede ai domiciliari. Incognita sulla data del voto, che potrebbe anche arrivare in autunno.