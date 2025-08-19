19 Agosto 2025

Foggia, sesso in piazza davanti alla stazione: rabbia dei residenti

Antonella D'Avola 19 Agosto 2025
“Degrado incontrollato”, denuncia l’associazione Difendiamo il Quartiere Ferrovia puntando il dito contro l’inerzia delle istituzioni

L’associazione Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia ha diffuso una dura denuncia sulle condizioni di piazzale Vittorio Veneto, davanti alla stazione ferroviaria. A supporto della segnalazione è stata condivisa anche una fotografia fornita dall’avvocato Antonio Vigiano.

Il comunicato definisce la zona “il simbolo del degrado e del fallimento di tutti”, segnalando la presenza costante di sporcizia, urina e assenza di controlli. La situazione sarebbe degenerata nella serata di lunedì 18 agosto, quando due persone avrebbero consumato un rapporto sessuale in pubblico sotto i portici dell’Ariston, davanti agli occhi dei passanti.

“Non è procurato allarme, ma degrado incontrollato”, denuncia l’associazione puntando il dito contro l’inerzia delle istituzioni e la mancanza di misure concrete per contrastare il fenomeno.

I residenti chiedono un intervento immediato sottolineando che il quartiere Ferrovia, uno dei principali punti di accesso alla città, non può continuare a presentarsi in queste condizioni di abbandono e insicurezza.

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un'attività di cronaca seria, onesta e libera.

