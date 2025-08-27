27 Agosto 2025

Il logo del calciomercato, foto: antennasud.com

Foggia scatenato: in arrivo quattro calciatori, ecco i nomi

Fabrizio Caianiello 27 Agosto 2025
Serata importante per il calciomercato del Foggia. Come anticipato nel corso di Speciale Calciomercato su Antenna Sud, il club rossonero ha chiuso quattro operazioni importanti: il centrocampista Davide Petermann: il centrocampista 30enne torna in rossonero dopo 2 anni. La scorsa stagione in Serie C con il Latina ha segnato 2 gol e fornito 2 assist in 30 presenze con i laziali. Fatta anche per l’arrivo del difensore centrale 26enne Alessandro Minelli. Il classe 1999 si trasferisce in prestito dal Giugliano, dove ha giocato 28 presenze e segnato 2 gol nella passata stagione di Serie C. In chiusura anche Federico Valietti, terzino destro ex Trapani e Gabriele Morelli, difensore del Campobasso.

