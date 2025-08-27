Foggia scatenato: in arrivo quattro calciatori, ecco i nomi

Serata importante per il calciomercato del Foggia. Come anticipato nel corso di Speciale Calciomercato su Antenna Sud, il club rossonero ha chiuso quattro operazioni importanti: il centrocampista Davide Petermann: il centrocampista 30enne torna in rossonero dopo 2 anni. La scorsa stagione in Serie C con il Latina ha segnato 2 gol e fornito 2 assist in 30 presenze con i laziali. Fatta anche per l’arrivo del difensore centrale 26enne Alessandro Minelli. Il classe 1999 si trasferisce in prestito dal Giugliano, dove ha giocato 28 presenze e segnato 2 gol nella passata stagione di Serie C. In chiusura anche Federico Valietti, terzino destro ex Trapani e Gabriele Morelli, difensore del Campobasso.

