Foggia scatenato, chiuso anche Da Riva

Un altro grande colpo per il Foggia che ha chiuso anche Jacopo Da Riva, centrocampista classe 2000 dell’Atalanta che pochi giorni fa era stato annunciato dalla Juve Stabia in B. Il calciatore era inseguito da diversi altri club di B ma il direttore sportivo Domenico Roma è riuscito a convincerlo a scendere di categoria per consacrarsi utilizzando la formula ‘prestito su prestito’.

