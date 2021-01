Foggia | Sassaiola ad autopattuglia della Polizia Locale

Un’autopattuglia della Polizia Locale di Foggia è stata oggetto di una sassaiola. E’ successo nella serata del 16 Gennaio scorso nei pressi di piazzale Italia mentre i vigili stavano effettuando i controlli per verificare il rispetto delle norme anticontagio. La sassaiola ha provocato la totale distruzione del lunotto termico e, solo per un caso, non ci sono stati feriti. I responsabili due soggetti che si sta cercando di identificare con le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Dalla UIL FPL Polizia Locale Foggia la condanna dell’accaduto: questi atti non ci intimoriscono affatto, dichiarano il cordinatore provinciale Stefano Berardino e il segretario provinciale Gino Giorgione – anzi ci confermano che stiamo operando nella giusta direzione – concludono.