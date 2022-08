Foggia – Matteo Salvini capolista in Puglia nel collegio plurinominale al Senato, il consigliere regionale Joseph Splendido posizionato al secondo posto del listino della camera subito dopo la friulana Vannia Gava, terzo posto per Marianna Natale e quarto per Gigi Di Leo. È questo lo schieramento in Puglia e nello specifico in Capitanata ritenuto più convincente dalla Lega per la corsa alle politiche del 25 settembre.