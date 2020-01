Condividi

Arrivano brutte notizie in casa Foggia in vista della gara casalinga contro il Fasano. Mancherà infatti Stefano Salvi che si è infortunato: per il centrocampista classe '87 si tratta di una lesione agli adduttori, un problema che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per circa un mese. Rientrato regolarmente in gruppo, invece, Filippo Gemmi.

Attilio Scarano