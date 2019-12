Foggia, saltato De Iulis. Attesa a breve risposta da Marcheggiani

Condividi

Andrea De Iulis non sarà un nuovo calciatore del CalcioFoggia 1920: l'attaccante classe '93 ha firmato con la Sanremese. C'era un accordo con il Foggia e oggi doveva essere la giornata decisiva per la firma: il centravanti romano, tuttavia, ha cambiato idea scegliendo la Sanremese (che gli offre un ingaggio minore rispetto al club dauno).

Attesa in serata anche la risposta di Marcheggiani: sul calciatore ci sono club di C e B che offrono anche due anni e mezzo di contratto. La proposta del Foggia è stata quella di prenderlo tramite un club di B (firmerebbe col Foggia per sei mesi, poi, per due anni con un club di B ma, in caso di promozione, tornerebbe in prestito). L'ex Rieti si è preso la giornata di ieri per riflettere, in serata è attesa una sua risposta.

Attilio Scarano