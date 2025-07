Foggia, rubati pannelli artistici del Festival del Nerd

Foggia – Lo staff del Festival del Nerd di Foggia esprime con rammarico e profonda indignazione la propria condanna per un grave gesto ai danni del patrimonio artistico della manifestazione.

Nella serata di domenica 11 maggio, al termine dell’evento, sono stati sottratti senza alcuna autorizzazione alcuni pannelli dipinti con opere inedite ed esclusive, realizzate dagli ospiti dell’area fumetto. Nei giorni successivi, è emerso che i pannelli trafugati sono stati oggetto di danneggiamenti irreparabili: un gesto che rappresenta una ferita profonda per il Festival e per l’intera comunità che lo sostiene.

«Abbiamo deciso di non annunciare immediatamente quanto accaduto», spiega Stefano Santangelo, organizzatore della manifestazione, «perché non volevamo rovinare l’atmosfera di festa che il Festival del Nerd porta ogni anno nella nostra città. Ma oggi è giusto che si sappia quanto ancora siamo indietro. Bisogna denunciare per vincere queste battaglie.»

Lo staff ha ricevuto la segnalazione da una persona amica e fidata, che ha anche indicato il nome del presunto autore del gesto. La direzione del Festival ha preso atto della situazione e si riserva di procedere per vie legali, a tutela del lavoro svolto, del contributo degli artisti e del patrimonio culturale della manifestazione.

Il direttore artistico del Festival, Giuseppe Guida, sottolinea con fermezza: «La sottrazione e il danneggiamento dei pannelli realizzati dagli autori ospiti rappresentano un atto vile, che offende il lavoro, la creatività e la passione che animano questo evento. Quei pannelli non erano semplici elementi scenografici, ma opere uniche, donate da artisti di rilievo nazionale in segno di affetto e partecipazione. La loro distruzione è una ferita per tutta la nostra comunità culturale.»

Guida aggiunge: «Confidiamo nelle autorità affinché si faccia piena luce sull’accaduto, e ribadiamo il nostro impegno a difendere il valore dell’arte e della cultura contro ogni forma di vandalismo e inciviltà. Il Festival del Nerd continuerà a essere uno spazio di condivisione e bellezza, ma episodi come questo non devono passare sotto silenzio: la cultura va tutelata, sempre.»

Anche Francesca Capone, responsabile dell’Area Fumetto, esprime la propria amarezza: «Ogni anno investiamo grande impegno nella realizzazione del Festival del Nerd, e abbiamo scelto di non denunciare pubblicamente certi comportamenti indegni per non oscurare la gioia e la soddisfazione per il successo dell’evento. Tuttavia, l’arroganza di chi agisce convinto di restare impunito merita una risposta ferma.»

Questo episodio rappresenta un grave segnale per la città di Foggia e una mancanza di rispetto verso una manifestazione che da anni promuove la cultura pop, accoglie migliaia di visitatori e genera un importante indotto economico per il territorio.

Il Festival del Nerd continuerà a difendere con determinazione i valori della creatività, del rispetto e della condivisione che lo caratterizzano sin dalla sua nascita. Chiunque sia a conoscenza di ulteriori dettagli utili è invitato a contattare l’organizzazione attraverso i canali ufficiali.

