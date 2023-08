Foggia: ruba auto a freschi sposi e la restituisce, ‘Ladro sì ma con cuore’

“Ladro sì, ma con un cuore”. Questo il testo del biglietto lasciato all’interno della Fiat Punto Evo rubata a una coppia di freschi sposi e ritrovata nella mattinata di mercoledì 30 agosto a Foggia.

A notare l’auto, parcheggiata in una via della stazione ferroviaria di Foggia, è stato un carabiniere libero dal servizio, che ha segnalato l’anomalia alla Polizia Locale chiedendone l’intervento perché ostruiva una via di fuga. Una volta avvicinatosi all’auto, ha notato gli abiti da cerimonia e ha subito capito si trattava dell’auto rubata nella notte tra sabato e domenica scorsi a due sposi.

La coppia, originaria dei Monti Dauni (Foggia), ma residente a Roma, dopo aver festeggiato il matrimonio nel comune di origine aveva deciso di pernottare in un hotel nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia, parcheggiando in zona l’auto e lasciando all’interno gli abiti da cerimonia. Al risveglio, l’amara scoperta, la denuncia e lo sfogo social della sposa.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp