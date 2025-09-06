Foggia, Rossi: “Rigore decisivo, ma il pari sarebbe stato più giusto”

Dopo la sconfitta per 1-0 maturata sul campo del Giugliano, Delio Rossi, tecnico del Foggia che in settimana aveva chiesto la risoluzione del contratto, ha commentato l’esito della gara sottolineando come il risultato sia stato condizionato da un singolo episodio.

“Partita decisa dagli episodi, come dimostra il calcio di rigore. Credo che il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, ma il Giugliano è stato bravo ad approfittarne”, ha dichiarato l’allenatore rossonero.

Rossi ha poi evidenziato l’impegno dei suoi giocatori: “Avrei preferito non perdere, soprattutto per i ragazzi, che avrebbero meritato qualcosa in più per quello che si è visto in campo. Lo spirito c’è, ma dobbiamo lavorare tanto dal punto di vista tecnico”.

Infine, uno sguardo al percorso della squadra: “Questo è un campionato difficile e noi abbiamo tanti giovani che vanno assemblati: di alcuni, arrivati tre giorni fa, non conosco nemmeno il nome. Ci manca un po’ di esperienza, ma sono fiducioso perché si impegnano e si mettono a disposizione”.

