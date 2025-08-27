Foggia, rinforzo anche in difesa: in chiusura Alessandro Minelli dal Giugliano

Un rinforzo anche in difesa per il Foggia. Il club rossonero ha chiuso con il Giugliano per il prestito di Alessandro Minelli, difensore classe ’99 che in Puglia ha già vestito le maglie di Bari e Virtus Francavilla. Per lui nella scorsa stagione 28 presenze e 2 reti con i campani.
