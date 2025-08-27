27 Agosto 2025

Foggia, rinforzo anche in difesa: in chiusura Alessandro Minelli dal Giugliano

Flavio Insalata 27 Agosto 2025
Un rinforzo anche in difesa per il Foggia. Il club rossonero ha chiuso con il Giugliano per il prestito di Alessandro Minelli, difensore classe ’99 che in Puglia ha già vestito le maglie di Bari e Virtus Francavilla. Per lui nella scorsa stagione 28 presenze e 2 reti con i campani.

Flavio Insalata

