Crotone-Monopoli: Youssouph Cheikh Sylla (foto Todaro/AntennaSud)

Foggia, rilancio per Sylla del Monopoli

Lorenzo Ruggieri 1 Settembre 2025
centered image

Nuovi sviluppi sulla trattativa Foggia-Sylla. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il club rossonero avrebbe effettuato un rilancio per l’attaccante in uscita dal Monopoli. Classe ’98, Youssouph Cheikh Sylla è attualmente di proprietà dei biancoverdi ma non è stato convocato per l’ultimo match vinto dalla squadra di Colombo contro il Siracusa.

centered image

