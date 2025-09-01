Foggia, rilancio per Sylla del Monopoli

Nuovi sviluppi sulla trattativa Foggia-Sylla. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il club rossonero avrebbe effettuato un rilancio per l’attaccante in uscita dal Monopoli. Classe ’98, Youssouph Cheikh Sylla è attualmente di proprietà dei biancoverdi ma non è stato convocato per l’ultimo match vinto dalla squadra di Colombo contro il Siracusa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author