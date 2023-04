Foggia: Rapina pizzeria, dipendenti lo inseguono e lo picchiano

Minacciando con una pistola a salve i dipendenti di una pizzeria, un 43enne era riuscito a rapinare l’incasso della serata e a scappare. La fuga, però, è durata poco perché gli stessi dipendenti lo hanno rincorso, disarmato e picchiato facendolo finire in ospedale. È successo nella serata di mercoledì 19 aprile in viale Fortore, a Foggia.

Il 43enne ha riportato alcune ferite ed è ricoverato nel policlinico Riuniti di Foggia. A soccorrerlo sono stati i poliziotti che hanno chiesto l’intervento del personale del 118. La pistola a salve è stata sequestrata.

Secondo quanto emerso, il 43enne avrebbe avuto una duplice colluttazione con il titolare e i dipendenti della pizzeria. La prima all’interno del locale, quando si è avvicinato al registratore di cassa brandendo la pistola a salve: a quel punto il pizzaiolo e gli addetti al forno sono intervenuti, ma il 43enne è riuscito a fuggire con una parte dell’incasso.

Il secondo scontro è avvenuto in strada: raggiunto dai dipendenti è stato picchiato fin quando non è intervenuta la Polizia che era in zona. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza sono al vaglio degli investigatori. I poliziotti hanno ascoltato i clienti della pizzeria, lo staff e il titolare che ha sporto denuncia. Il 43enne è accusato di tentata rapina.

