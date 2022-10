Foggia: ‘Qui comandiamo noi’ e non pagano al bar, 2 arresti

“Qua comandiamo noi”. Questo il tono intimidatorio usato dai fratelli Giuseppe e Roberto Bruno, 24 e 20 anni, arrestati per estorsione aggravata dal metodo mafioso, dopo aver costretto il titolare di un bar alla periferia di Foggia a dare loro da bere e da mangiare gratis. I due fratelli sono i figli di Gianfranco Bruno (detto il Primitivo), ritenuto al vertice del clan ‘Moretti- Pellegrino-Lanza’, in carcere perché arrestato nel blitz antimafia ‘Araneo’ a ottobre del 2020 con altre 16 persone accusate di far parte di una organizzazione criminale dedita al narcotraffico nel Foggiano.

Stando alle indagini dei carabinieri, i fratelli Bruno a fine gennaio scorso avrebbero costretto i titolari di un bar a somministrare loro alimenti e bevande gratuitamente, facendo leva sulla propria “caratura criminale”. Questo ha generato terrore nelle vittime dell’estorsione che hanno anche temporaneamente chiuso il locale e hanno pensato di trasferirsi in un’altra città. Gli arresti sono stati eseguiti su ordinanza del gip del Tribunale di Bari e su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. (ANSA)