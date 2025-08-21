21 Agosto 2025

Foggia, quartieri sotto assedio: 1.032 abbandoni rifiuti tra giugno e agosto

Antonella D'Avola 21 Agosto 2025
Nel periodo compreso tra l’1 giugno e il 7 agosto 2025, pari a 67 giorni, i sistemi di videosorveglianza comunale di Foggia hanno documentato un totale di 1.032 episodi di abbandono di rifiuti. Nello specifico, sono stati registrati 456 casi a mano, 541 tramite veicoli identificati grazie alla targa e 35 con targhe non leggibili.

Si tratta di numeri che confermano la persistenza di un fenomeno definito grave e dannoso per l’ambiente, la vivibilità dei quartieri e l’immagine della città.

“Esprimiamo ferma indignazione per questi comportamenti incivili – dichiarano Lucia Aprile, assessora all’ambiente, e Giulio De Santis, assessore alla sicurezza del Comune di Foggia -. Ribadiamo con forza che il territorio è costantemente controllato e che l’azione amministrativa prosegue con continuità”.

Gli assessori sottolineano inoltre che “l’azione di controllo, prevenzione e sanzione non risolve il problema senza il fondamentale contributo dei cittadini: la vigilanza di comunità, la denuncia degli illeciti e soprattutto l’adozione di comportamenti corretti sono strumenti indispensabili per costruire insieme una città più pulita e sostenibile”.

