Foggia, quartieri sotto assedio: 1.032 abbandoni rifiuti tra giugno e agosto

Nel periodo compreso tra l’1 giugno e il 7 agosto 2025, pari a 67 giorni, i sistemi di videosorveglianza comunale di Foggia hanno documentato un totale di 1.032 episodi di abbandono di rifiuti. Nello specifico, sono stati registrati 456 casi a mano, 541 tramite veicoli identificati grazie alla targa e 35 con targhe non leggibili.

Si tratta di numeri che confermano la persistenza di un fenomeno definito grave e dannoso per l’ambiente, la vivibilità dei quartieri e l’immagine della città.

“Esprimiamo ferma indignazione per questi comportamenti incivili – dichiarano Lucia Aprile, assessora all’ambiente, e Giulio De Santis, assessore alla sicurezza del Comune di Foggia -. Ribadiamo con forza che il territorio è costantemente controllato e che l’azione amministrativa prosegue con continuità”.

Gli assessori sottolineano inoltre che “l’azione di controllo, prevenzione e sanzione non risolve il problema senza il fondamentale contributo dei cittadini: la vigilanza di comunità, la denuncia degli illeciti e soprattutto l’adozione di comportamenti corretti sono strumenti indispensabili per costruire insieme una città più pulita e sostenibile”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts