Foggia, Quartiere Ferrovia, residenti: “Omertà più grave del degrado”

Antonella D'Avola 28 Agosto 2025
L’associazione “Difendiamo il quartiere Ferrovia” interviene dopo il servizio tv che ha mostrato le criticità della zona della stazione di Foggia, parlando apertamente di “omertà”.

Il comunicato descrive la situazione del quartiere tra rapine, scippi, degrado e paura quotidiana. L’associazione sottolinea come alcuni cittadini abbiano preferito minimizzare o invitare al silenzio: “Non perché il racconto fosse falso, ma perché certe cose non si devono dire”.

Secondo i residenti, questo atteggiamento sarebbe tipico di chi non vive direttamente nell’area di via Podgora e viale XXIV Maggio: “La colpa non è più di chi crea il degrado o non lo reprime, ma di chi lo denuncia”.

Il comitato evidenzia inoltre di essere attivo dal 2016 con proposte, segnalazioni e petizioni, spesso percepite come disturbo anziché come richieste legittime di sicurezza. Nel testo si critica anche una parte della cittadinanza accusata di alimentare l’abbandono del quartiere, cedendo locali a money transfer o minimarket anziché favorire attività di rilancio.

La conclusione del comunicato è netta: “Il problema non sono solo i gruppi che popolano il Ferrovia, ma anche la mentalità di chi finge che tutto vada bene e condanna chi denuncia. È questa omertà, più ancora della violenza, che rischia di uccidere davvero la città”.

