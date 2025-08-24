Foggia, Quartiere Ferrovia, residenti esasperati: “Ora ci difendiamo da soli”

“Basta violenze e degrado, abbiamo deciso di reagire”: al via il controllo di vicinato

Il Quartiere Ferrovia di Foggia torna al centro delle cronache per la crescente emergenza legata a violenza, degrado e insicurezza. Risse, minacce, consumo di droga in strada, atti vandalici e perfino rapporti sessuali in pubblico: sono gli episodi che, secondo i residenti, si stanno moltiplicando negli ultimi giorni, generando un clima di esasperazione.

“Non ci sentiamo tutelati”, denunciano i cittadini che sottolineano come le rassicurazioni delle istituzioni non corrispondano alla realtà documentata da denunce, segnalazioni, foto e video inviati quotidianamente. Già in passato oltre tremila persone avevano firmato una petizione per chiedere un presidio dell’esercito nella zona, senza ricevere risposta.

Ora la svolta: gli abitanti hanno deciso di dar vita a un gruppo di controllo di vicinato, previsto dall’art. 3 della legge 94/2009 e riconosciuto dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture come strumento di prevenzione sociale già attivo in diverse città italiane, da Verona a Modena, da Parma a Novara.

I promotori chiariscono che non potranno sostituirsi alle autorità: non effettueranno perquisizioni né controlli su attività commerciali o licenze, ma garantiranno presenza, ascolto e sostegno a chi vive nel quartiere. “La nostra forza sarà documentare e denunciare. Ogni foto, ogni video, ogni testimonianza sarà inviata ai giornali e ai programmi televisivi nazionali con cui siamo già in contatto”, spiegano.

L’obiettivo è duplice: dare ai residenti la percezione di non essere soli e, al tempo stesso, mantenere alta l’attenzione mediatica su una situazione definita “insostenibile”.

“Non possiamo più avere paura di vivere nelle nostre case o di camminare per le nostre strade – concludono –. Visto che nessuno ci tutela a dovere, toccherà a noi difendere il Quartiere Ferrovia”.

