24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foggia, Quartiere Ferrovia, residenti esasperati: “Ora ci difendiamo da soli”

Antonella D'Avola 24 Agosto 2025
centered image

“Basta violenze e degrado, abbiamo deciso di reagire”: al via il controllo di vicinato

Il Quartiere Ferrovia di Foggia torna al centro delle cronache per la crescente emergenza legata a violenza, degrado e insicurezza. Risse, minacce, consumo di droga in strada, atti vandalici e perfino rapporti sessuali in pubblico: sono gli episodi che, secondo i residenti, si stanno moltiplicando negli ultimi giorni, generando un clima di esasperazione.

“Non ci sentiamo tutelati”, denunciano i cittadini che sottolineano come le rassicurazioni delle istituzioni non corrispondano alla realtà documentata da denunce, segnalazioni, foto e video inviati quotidianamente. Già in passato oltre tremila persone avevano firmato una petizione per chiedere un presidio dell’esercito nella zona, senza ricevere risposta.

Ora la svolta: gli abitanti hanno deciso di dar vita a un gruppo di controllo di vicinato, previsto dall’art. 3 della legge 94/2009 e riconosciuto dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture come strumento di prevenzione sociale già attivo in diverse città italiane, da Verona a Modena, da Parma a Novara.

I promotori chiariscono che non potranno sostituirsi alle autorità: non effettueranno perquisizioni né controlli su attività commerciali o licenze, ma garantiranno presenza, ascolto e sostegno a chi vive nel quartiere. “La nostra forza sarà documentare e denunciare. Ogni foto, ogni video, ogni testimonianza sarà inviata ai giornali e ai programmi televisivi nazionali con cui siamo già in contatto”, spiegano.

L’obiettivo è duplice: dare ai residenti la percezione di non essere soli e, al tempo stesso, mantenere alta l’attenzione mediatica su una situazione definita “insostenibile”.

“Non possiamo più avere paura di vivere nelle nostre case o di camminare per le nostre strade – concludono –. Visto che nessuno ci tutela a dovere, toccherà a noi difendere il Quartiere Ferrovia”.

About Author

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Alliste, 22enne arrestato con un “market della droga” tra md, cocaina, funghetti ed ecstasy

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Conversano, fiamme in un deposito trattamento rifiuti

24 Agosto 2025 Antonella Fazio

Cellino San Marco, incendio hangar aerei: un ferito in codice rosso

24 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Martina Franca: fugge via dopo un incidente, individuato dalla Polizia locale

23 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Cassano, rissa in centro: sei arresti

23 Agosto 2025 Antonella Fazio

Tricase, ciclista 60enne cade sulla litoranea: è grave

23 Agosto 2025 Gloria Roselli

potrebbe interessarti anche

Eccellenza, Taranto: Lamin Jallow a un passo dalla firma

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lecce, la festa di sant’oronzo inizia con l’amaro in bocca?

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Aggressione razzista a Gioia del Colle, il sindaco: “Non accadrà più”

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Regionali, Mazzotta (FI): «Il centrodestra difenderà la Puglia dall’infantilismo politico della sinistra»

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo