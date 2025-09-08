Foggia, quartiere Ferrovia imbrattato con scritte ultras marocchine

Nel quartiere Ferrovia, già segnato da degrado e insicurezza, sono comparse nuove scritte che riportano la sigla “UW 05 Casablanca”, riconducibile agli Ultras Winners 2005, tifoseria organizzata del Wydad di Casablanca. A denunciarlo è l’associazione Difendiamo il quartiere Ferrovia, che parla di un gesto grave e offensivo per la città.

“Non sono i soliti scarabocchi, ma firme precise che nulla hanno a che vedere con Foggia e con il suo calcio. È un insulto a una comunità che, pur tra mille difficoltà, continua a dimostrare rispetto e accoglienza verso chi arriva da altri Paesi”, si legge nella nota dell’associazione Difendiamo il quartiere Ferrovia.

“Sporcare i muri non è un semplice atto di vandalismo, ma un gesto che alimenta la percezione di abbandono – sottolinea l’associazione -. Un quartiere imbrattato comunica degrado, e il degrado diventa terreno fertile per altra illegalità. I cittadini onesti pagano la TARI più alta, rispettano le regole e vedono scomparire il decoro sotto nuove cicatrici sui muri”.

Da qui la richiesta di controlli, sanzioni efficaci e utilizzo concreto della videosorveglianza: “Accoglienza significa anche doveri elementari: non bivaccare, non imbrattare, non rendere invivibile ciò che appartiene a tutti. Foggia non può diventare la lavagna di ultras stranieri che importano simboli come fossero bandiere di conquista”.

L’associazione conclude ricordando il legame della città con il calcio: “Per Foggia il pallone è identità popolare. Vedere i portici storici imbrattati con il nome di un club marocchino sconosciuto ai più è una ferita doppia: al decoro urbano e all’anima sportiva della città”.

