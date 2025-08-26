27 Agosto 2025

Foggia, Quartiere Ferrovia: attivato presidio serale, ma residenti chiedono di più

Antonella D'Avola 27 Agosto 2025
Dopo mesi di segnalazioni e denunce, è stato attivato il presidio serale nel quartiere Ferrovia di Foggia, il cosiddetto “terzo turno”, fortemente richiesto dai residenti e proposto in Consiglio comunale da un consigliere di maggioranza.

Il gruppo Difendiamo il Quartiere Ferrovia accoglie con soddisfazione la novità, ma sottolinea che non basta una presenza statica per garantire sicurezza. “Un presidio fermo non è sufficiente, né di sera né di mattina. Se resta immobile, diventa prevedibile e aggirabile” – si legge nella nota.

I residenti riportano che, nonostante la presenza delle volanti, in via Podgora è tornato a formarsi il cosiddetto “mercatino del degrado”, mentre in alcune strade figure di controllo avrebbero monitorato i movimenti delle pattuglie per avvisare i pusher.

Da qui la richiesta che il presidio diventi dinamico, con pattugliamenti a piedi nelle vie più sensibili, controlli mirati e l’uso attivo della videosorveglianza, come la telecamera A022 di via Podgora collegata alla centrale operativa della Polizia Locale.

Il gruppo rinnova inoltre la proposta di un filo diretto tra residenti, istituzioni e forze dell’ordine, per segnalazioni rapide e verificabili. Intanto invita i cittadini a utilizzare l’app YouPol della Polizia di Stato, che consente di segnalare in tempo reale episodi di spaccio, bullismo e violenza domestica.

“Le richieste dei residenti cominciano a essere ascoltate – concludono – ma serve il salto di qualità: meno staticità, più pattugliamento; meno annunci, più risultati; meno slogan, più collaborazione”.

