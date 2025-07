Foggia, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria delle strade

Foggia – Lavoro di manutenzione straordinaria: terminati i lavori di rifacimento del primo tratto della SC17, proseguono quelli in via Petrucci e in via Amorico.

Sono terminati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto lungo il primo tratto della Strada Comunale 17, dall’incrocio con la Strada Statale 89 per una lunghezza di circa 1,2 km.

“Con i prossimi appalti in corso di espletamento in questi giorni a cura della Stazione Unica Appaltante, la cui cantierizzazione è prevista nei prossimi mesi, completeremo il rifacimento della SC 17 per l’intera lunghezza, fino all’intersezione con la SP 24” annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica e Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso. “Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti su strade che da decenni non erano interessati da lavori, così come riferitoci da residenti e utenti, stupiti delle attività manutentorie in corso, che hanno molto apprezzato la nuova pavimentazione” sottolinea.

Parallelamente, proseguono i lavori di rifacimento del marciapiede contiguo alla Scuola Altamura e CPQ (Centro Polifunzionale di Quartiere) lungo via Alfredo Petrucci e sono iniziati anche quelli sulla limitrofa via Alberto Amorico. Nei prossimi giorni si cantierizzerà anche la sede stradale su cui verrà asportato (fresato) il vecchio asfalto ammalorato, sostituito con un nuovo tappetino di usura in conglomerato bituminoso. L’intervento si completerà con la ridefinizione e il nuovo tracciamento della segnaletica orizzontale, con l’individuazione ben definita di posti auto, stalli per cassonetti, fermate autobus e attraversamenti pedonali, questi ultimi resi più sicuri e confortevoli con esecuzione di rampe per diversamente abili e confortevoli risagomature dei marciapiedi.

L’intervento sarà completato entro la fine di luglio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts