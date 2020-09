Foggia, proroga mercato e prime manovre

Condividi

Il Foggia comincia a muovere i primi passi in ambito calciomercato: i rossoneri avranno 15 giorni di proroga per operare sul mercato. Domani è il giorno di Eziolino Capuano (conferenza ore 11 allo "Zaccheria"), nel pomeriggio partenza per il ritiro a Trevi nel Lazio.

Nei convocati non rientra più il difensore '99 Andrea Cadili.

In prova dovrebbero esserci l'attaccante '92 Alessandro Tascini (ex Pro Sesto e Pesaro), Nico Chavez trequartista paraguaiano classe '93, Luca Scartocci centrocampista classe 2000 (ex Atletico Lodigiani in eccellenza laziale) e Niccolò Dario (difensore '00 ex Lecce Primavera).

Contatto anche con Vincenzo Garofalo (centrocampista '99 ex Avellino), se ne riparlerà.

Attilio Scarano