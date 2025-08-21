21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foto: Calcio Foggia 1920

Foggia, preso il portiere Magro in prestito dall’Hellas Verona

Lorenzo Ruggieri 21 Agosto 2025
centered image

Con una nota ufficiale, il Foggia ha annunciato l’arrivo di Federico Magro, portiere classe 2005 proveniente dall’Hellas Verona. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Magro è approdato al club scaligero nella scorsa stagione. L’estremo difensore ha vestito la maglia della Nazionale italiana U17, U18, U19 e U20 e approda in Puglia con la formula del prestito.

 

 

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, idea Di Modugno per la fascia

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

A Potenza la 5a edizione del torneo di beach volley “Marco e Marisol”

21 Agosto 2025 Francesco Cutro

Audace Cerignola, Vitale ha firmato fino al 2028

21 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Taranto, l’ultima idea per l’attacco è Francesco Margiotta

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Barletta, ufficiale il ritorno di Giuseppe La Monica

21 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Taranto, Di Bari: “Cercheremo di arrivare al meglio ad inizio campionato”

21 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Foggia, preso il portiere Magro in prestito dall’Hellas Verona

21 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Taranto, idea Di Modugno per la fascia

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Bambini di Gaza e Bartolo Longo: messaggi di pace dall’Isola che non c’è

21 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Tricase, Di barche e di battelli: il museo dell’arte marinaresca

21 Agosto 2025 Gloria Roselli