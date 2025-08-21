Foggia, preso il portiere Magro in prestito dall’Hellas Verona

Con una nota ufficiale, il Foggia ha annunciato l’arrivo di Federico Magro, portiere classe 2005 proveniente dall’Hellas Verona. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Magro è approdato al club scaligero nella scorsa stagione. L’estremo difensore ha vestito la maglia della Nazionale italiana U17, U18, U19 e U20 e approda in Puglia con la formula del prestito.
