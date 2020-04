Foggia | Presi tre pericolosi latitanti legati alla criminalità organizzata garganica

Condividi

Si nascondevano in una cava di Apricena, nel foggiano. Nel primo pomeriggio la Squadra Mobile di Foggia ha tratto in arresto tre pericolosi latitanti; si tratta di Francesco Scirpoli, Angelo Bonsanto e Pietro La Torre. I primi due erano evasi dal carcere di Foggia il 9 marzo, mentre La Torre si nascondeva sin dallo scorso anno (due anni e 8 mesi di reclusione da scontare).

I tre latitanti catturati sono elementi criminali di spicco e sono considerati contigui al clan mafioso dei Romito che è contrapposto a quello dei Li Bergolis in una faida che insanguina il Gargano.

L’attività investigativa è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Adesso l'unico latinante (scappato dal carcere) ancora in libertà è Cristoforo Aghilar.