Foggia – “Chi è nato a Foggia, chi abita, chi vive, chi lavora, chi è arrivato, chi è partito, chi non è indifferente sa che Foggia muore ma non vuole morire e prova a spremere le meningi, aprire gli occhi, organizzare un piano, un’idea, un tentativo per far nascere a nuova vita questa città”. Ad affermarlo i componenti del Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la Rinascita della città di Foggia , costituitosi formalmente lo scorso 23 Giugno.