Foggia, Policlinico Riuniti | Effettuati i test: 14 positivi tra il personale

Quattordici positivi tra il personale medico del reparto di Medicina Interna Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, ovvero due dirigenti medici, nove infermieri professionali e tre O.S.S. Lo rivela un comunicato stampa a firma del direttore generale dell'ospedale Vitangelo Dattoli che sottolinea come tutti i dipendenti appaiono tendenzialmente asintomatici e sono stati sottoposti a visita e/o controllo presso l'Unità Operativa di Malattie Infettive e disposti in isolamento domiciliare fiduciario ovvero in programmazione di ricoveri tendenzialmente di setting assistenziale già Post Acuzie. "Alta professionalità dimostrata nel governo di quest'episodio e capace applicazione dei protocolli e delle linee guida specifiche", conclude così il numero uno del Policlinico foggiano ringraziando il prof. Vendemiale, direttore dell'UOC di Medicina Interna Universitaria e tutto il personale.