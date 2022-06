Foggia (FG) –

L’attuazione del P.N.R.R. prevede un impegno sfidante per gli enti territoriali, chiamati ad un importante sforzo per la gestione delle risorse più cospicue mai destinate alla spesa pubblica che rappresentano un’occasione unica per rilanciare il territorio.

In tale contesto, per implementare la collaborazione reciproca e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse dei Piani, il Comune di Foggia così come anche l’amministrazione provinciale, e la Guardia di Finanza, si sono impegnati a siglare un protocollo d’intesa per attuare una stretta sinergia info-operativa per prevenire e segnalare illeciti e violazioni sulle opere finanziate con le risorse del P.N.R.R., dando così concreta attuazione alle linee guida stabilite a livello europeo e nazionale per vigilare le delicate fasi di attuazione delle diverse progettualità finanziate con risorse europee e nazionali.