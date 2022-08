FOGGIA – Potrebbe essere Eugenio D’Ursi il prossimo colpo in attacco del Foggia. La punta ex Pescara e Bari, di proprietà del Napoli è finito nel mirino del club di Canonico, che proporrebbe ai partenopei un prestito con diritto di riscatto. La chiusura è prevista nei primi giorni della prossima settimana. Non è caldissima, invece, la pista Minesso. Il giocatore del Modena guadagna troppo per i parametri dei club di Serie C. Possibile sblocco delle contrattazioni negli ultimi giorni di mercato.