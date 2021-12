Foggia, Petardo esplode in una cabina telefonica, ferito carabiniere

FOGGIA – Il militare, libero dal servizio, è stato ferito ad una caviglia.

Un ufficiale dei carabinieri libero dal servizio è rimasto ferito ad una caviglia dalla scheggia provocata dall’esplosione di un petardo in una cabina telefonica. Lo riporta l’Ansa. Il fatto è accaduto in serata in via Tugini in pieno centro a Foggia. Il militare è stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti per accertamenti: le sue condizioni non destano preoccupazione. A quanto si apprende, al momento della deflagrazione l’ufficiale stava passeggiando in quella zona ed è stato raggiunto da frammenti di vetro. Sul posto è intervenuta la polizia che indaga per individuare il responsabile.