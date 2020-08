Condividi

Violento incidente stradale nel primo pomeriggio sulla ss16 poco dopo lo svincolo per Rignano Garganico. Un motociclista che viaggiava in direzione Foggia da San Severo, forse a causa dell'alta velocità, avrebbe perso il controllo del mezzo, sbattendo prima sul guardrail e poi schiantandosi a terra. Fatale l'impatto per il 38enne foggiano. Sul posto i carabinieri di San Severo per i rilievi del caso.