Foggia: Peralta ha firmato, ‘Arrivo al momento giusto’

Il Foggia ha ufficializzato l’acquisito dalla Ternana, a titolo definitivo, di Diego Peralta, legatosi al club rossonero con un contratto biennale. Nato a Livorno il 27 settembre 1996, l’italo-argentino ha un piede sinistro vellutato e qualità offensive che ne fanno un’ala destra finissima. Peralta vanta 50 partite in Serie B e oltre 100 in Serie C (ha calcato i campi di tutti e tre i gironi) con le maglie di Pisa, Novara, Olbia e Ternana. “Con il Foggia eravamo in trattativa già l’anno scorso, quando il direttore Belviso ha provato a portarmi in Puglia. Credo di arrivare nel momento giusto perché la società è ambiziosa. Voglio giocare sul prato verde dello Zaccheria, non aspetto altro. Forza Foggia”. Questo il primo commento del Peralta rossonero.