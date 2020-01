Condividi

Nuova idea per la prima linea del Foggia. La dirigenza rossonera sta trattando con Badr El Ouazni, attaccante italo-marocchino classe '91 in forza alla Cavese (in Serie C). Trattativa avviata ma non facile per l'ex Juve Stabia e San Severo che non sarebbe convintissimo di scendere di categoria: le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore.