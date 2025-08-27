27 Agosto 2025

Crotone-Monopoli: Youssouph Cheikh Sylla (foto Todaro/AntennaSud)

Foggia, per l’attacco occhi su Sylla del Monopoli

Flavio Insalata 27 Agosto 2025
Il Foggia sta pensando a Youssoph Cheik Sylla per l’attacco. La punta classe ’98, in uscita dal Monopoli, potrebbe rinforzare l’attacco rossonero. Si sposterebbe dopo 6 mesi in cui ha collezionato 9 presenze senza segnare.

Flavio Insalata

