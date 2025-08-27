Foggia, per l’attacco occhi su Sylla del Monopoli

Il Foggia sta pensando a Youssoph Cheik Sylla per l’attacco. La punta classe ’98, in uscita dal Monopoli, potrebbe rinforzare l’attacco rossonero. Si sposterebbe dopo 6 mesi in cui ha collezionato 9 presenze senza segnare. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Flavio Insalata See author's posts Continue Reading Previous Lecce, senti Sottil: “Sono carico, voglio essere protagonista. Ho grande voglia di rivalsa”Next Eccellenza, UC Bisceglie blinda la corsia mancina: confermato Farinola potrebbe interessarti anche Brindisi, cresce l’attesa per Trezeguet e Moggi, ospiti dello Juventus Club “Andrea Agnelli” 27 Agosto 2025 Alessandro Zanzico Eccellenza, UC Bisceglie blinda la corsia mancina: confermato Farinola 27 Agosto 2025 Dante Sebastio Lecce, senti Sottil: “Sono carico, voglio essere protagonista. Ho grande voglia di rivalsa” 27 Agosto 2025 Alessandro Zanzico Potenza – Caturano, è il giorno dei saluti: il bomber partirà per Catania 27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Volley C/M: Psa Matera, ufficiale la conferma di Logallo 27 Agosto 2025 Roberto Chito Ufficiale: Matera CdS, firma anche Aprile al centro della difesa 26 Agosto 2025 Roberto Chito
