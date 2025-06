Foggia, per la panchina avanza il nome di Nunziata

Non solo il direttore sportivo. Il Foggia è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa dare inizio ad una nuova era. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, in casa nerazzurra starebbe avanzando il nome di Carmine Nunziata, attuale allenatore della Nazionale italiana Under 21. Nunziata conosce la piazza foggiana, avendoci militato da calciatore nella stagione 1898-90

