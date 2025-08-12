Foggia, per la difesa ecco Cornelius Staver

Cornelius Staver è un nuovo calciatore del Foggia. Il club rossonero, infatti, ha annunciato l’arrivo del difensore moldavo, il quale ha firmato un contratto annuale con opzione per un altro anno, come si legge nel comunicato ufficiale diramato dai pugliesi:

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Cornelius Staver che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione per un altro anno.

Il difensore, di nazionalità moldava, è nato l’8/3/2003. Di proprietà del Pescara, ha giocata nel settore giovanile della squadra abruzzese sino a giungere nel giro della prima squadra nella quale ha giocato sino al 10 agosto 2025 nel turno preliminare di Coppa Italia vinto dal Pescara contro il Rimini. Staver vanta anche presenze nelle nazionali giovanili della Moldavia”.

