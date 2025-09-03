3 Settembre 2025

Foggia, Penitenziaria: nasce distaccamento NIR in Procura

Antonella D'Avola 3 Settembre 2025
Foggia – Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove è intervenuto oggi all’inaugurazione dell’ufficio distaccato del Nucleo Investigativo Regionale (NIR) per la Puglia e la Basilicata della Polizia Penitenziaria (IV Unità Operativa)🎤⤵️

