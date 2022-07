I corpi senza vita di due uomini, padre e figlio, rispettivamente di 58 e 25 anni, sono stati ritrovati nella mattinata di domenica 31 luglio nelle campagne tra Cerignola e Manfredonia. Sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoro alla testa. I loro corpi sono stati poi riposti in sacchi di platica e nascosti sotto cumuli di tubi di gomma per irrigare i campi, vicino a un casolare. Al momento sembra esclusa la pista della criminalità. Gli investigatori stanno ascoltando parenti e conoscenti dei due uomini uccisi. Gli inquirenti indagano nella loro vita privata. Il papà, a quanto si apprende, avrebbe avuto precedenti penali per droga. Sul luogo del ritrovamento dei corpi anche il medico legale per stabilire l’ora del decesso, oltre agli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura di Foggia, e i Vigili del Fuoco.