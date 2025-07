Foggia, Ospedale Riuniti: donato spazio per studiare ai piccoli pazienti del reparto di Padiatria

Uno spazio per studiare, sognare e sentirsi un po’ a casa: Confagricoltura Foggia dona 20 mila euro per i piccoli pazienti di Pediatria del Policlinico Foggia





Un’aula speciale, pensata per i bambini e i ragazzi ricoverati nel reparto di Pediatria universitaria del Policlinico Foggia, sarà allestita dopo l’estate. Uno spazio attrezzato non solo per studiare, ma anche per distrarsi, immaginare, mantenere un contatto con la propria quotidianità e – perché no – tornare un po’ a sentirsi bambini, nonostante tutto.



L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, e il presidente di Confagricoltura Foggia e componente della Giunta nazionale, Filippo Schiavone, in coordinamento con il commissario straordinario del Policlinico Foggia, Giuseppe Pasqualone, e il direttore della Pediatria universitaria, Angelo Campanozzi.



Stamattina Schiavone ha ufficializzato la donazione di ventimila euro, messi a disposizione da “Senior – L’Età della Saggezza Onlus”, l’organismo solidale del sistema Confagricoltura, che da anni sostiene iniziative di valore sociale e sanitario in tutta Italia.



Una sinergia concreta tra istituzioni, sanità pubblica e mondo dell’impresa agricola, che ha trovato nella sensibilità dell’associazione di categoria provinciale un punto di forza fondamentale per far nascere questa bella idea. Il progetto ha un obiettivo semplice e potente: migliorare la vita dei piccoli degenti che affrontano ricoveri lunghi e delicati, offrendo loro un ambiente più umano, accogliente e stimolante.

L’aula sarà attrezzata con banchi, materiali didattici, strumenti tecnologici e spazi flessibili per le attività educative e ricreative.



“Quando i bambini sono ricoverati si ferma un tempo che non dovrebbe essere passato in un letto d’ospedale — ha detto Piemontese —. Per questo la Regione Puglia ha sostenuto con convinzione questo progetto, accompagnando la volontà di Confagricoltura e spingendo perché un’aula dove studiare, giocare e mantenere un legame con la vita di tutti i giorni si inserisca in un generale miglioramento degli spazi di Pediatria: è un piccolo grande gesto che restituisce umanità alla sanità ed è il risultato di una bella collaborazione tra istituzioni pubbliche e mondo dell’impresa”.

La Onlus Senior – L’età della Saggezza, costituita nel 2007 come ente del Terzo Settore, opera grazie a donazioni private e al contributo del 5 per mille, con l’obiettivo di sostenere le persone fragili e promuovere condizioni di salute, cultura e benessere in tutto il Paese. Il progetto foggiano si inserisce in questo solco, e rappresenta un segno concreto di attenzione e umanità.



“Il mondo agricolo non è solo produzione e impresa, ma anche attenzione al sociale, vicinanza al territorio, partecipazione alla vita della comunità”, ha detto Schiavone sottolineando che “come Confagricoltura abbiamo scelto di metterci a disposizione per realizzare qualcosa di concreto, qualcosa che migliorasse, anche solo un po’, la vita dei bambini ricoverati: grazie alla sensibilità della Onlus ‘Senior – L’Età della Saggezza’, e al dialogo costruttivo con la Regione e Policlinico, questo progetto oggi prende forma. È il nostro modo di dimostrare, come Giunta di Confagricoltura Foggia, che ci siamo, e che vogliamo restituire valore al nostro territorio”.



“Una struttura sanitaria non è fatta solo di reparti e apparecchiature, ma anche e soprattutto di spazi di umanità”, ha sottolineato Pasqualone che ha ringraziato “la Regione Puglia, Confagricoltura e la Onlus ‘Senior – L’Età della Saggezza’ per aver pensato a un progetto che migliora la qualità della nostra assistenza e ci ricorda che anche in ospedale si può continuare a vivere, crescere e sperare”.



“Chi si prende cura dei bambini ha il dovere di prendersi cura anche della loro infanzia — ha aggiunto il professor Campanozzi —: con questo nuovo spazio, allestito all’interno del reparto, vogliamo offrire ai nostri piccoli pazienti un ambiente in cui possano continuare a sentirsi se stessi, mantenere vivo il legame con la scuola, con i giochi, con le relazioni e con la loro quotidianità di bambini”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts