Foggia, ora l’incubo playout è concreto: gli scenari a 90′ dalla fine

Adesso si fa dura per davvero, adesso l’incubo di una partecipazione ai playout è spaventosamente concreto. Quel che sembrava impossibile si è trasformato in un qualcosa di quantomeno realistico: il Foggia rischia seriamente di doversi giocare la permanenza nel professionismo agli spareggi. La sconfitta rimediata nel sabato pre pasquale contro il Messina allo Zaccheria, la sesta consecutiva di questo tremendo finale di campionato, costringerà i rossoneri a un’ultima giornata di tribolazione, da vivere con l’attenzione rivolta a quello che avverrà sul rettangolo verde del Curcio di Picerno ma al contempo con l’orecchio ben teso in ascolto delle notizie che arriveranno dagli altri campi, con particolare riferimento per il San Filippo-Franco Scoglio di Messina e il Provinciale di Trapani.

I satanelli sono ancora padroni del loro destino: superando infatti i lucani in trasferta sarebbero sicuri della salvezza in virtù della loro attuale sedicesima posizione in classifica. Il problema inizia a porsi nel momento in cui Salines e compagni non riusciranno a portare a casa il bottino pieno al cospetto di un avversario già sicuro di partecipare ai playoff e a caccia di punti pesanti per un piazzamento ancora migliore rispetto a quello attuale. A quel punto tutto dipenderà dalle altre due competitors rimaste per il discorso playout, il Messina terz’ultimo e la Casertana quart’ultima.

I peloritani chiuderanno in casa contro la Juventus Next Gen, a sua volta già certa di prender parte ai playoff: un successo garantirebbe loro il pass per i playout, ma anche un pareggio in realtà potrebbe essere sufficiente. Quanto ai campani, al momento a -1 dai pugliesi, il loro vantaggio è quello di essere avanti rispetto a questi ultimi negli scontri diretti: questo vuol dire che in caso di arrivo a pari punti a festeggiare la salvezza sarebbero proprio loro. All’ultima i ragazzi di Iori faranno visita a un Trapani che, almeno aritmeticamente, può ancora sperare di agganciare la decima posizione: un segno X e un contemporaneo ulteriore passaggio a vuoto del Foggia condannerebbe, dunque, la squadra di Zauri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author